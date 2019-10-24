США единолично управляют мировым рынком нефти, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Причем свою лидирующую позицию США обеспечивают политическими методами, вытесняя с рынка основных конкурентов, добавил он.



«Если в предыдущие годы мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора — Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор — США», — сказал Сечин.

США наращивают добычу нефти гигантскими темпами. Так, в Пермском сланцевом бассейне, крупнейшем в США, добыча нефти и конденсата выросла более чем на 40% с начала 2017 года. Сегодня объем добываемой там нефти превышает совокупную добычу в Иране, Венесуэле и Ливии, подчеркнул Сечин. Естественно, что возникла необходимость в новых рынках сбыта.

За последние три года экспорт американской нефти вырос в шесть раз, причем если раньше основным покупателем была Канада, то сегодня нефть из США поступает более чем в 40 стран. В 2018 году объемы поставок в страны Евросоюза выросли в 9,2 раза, до 22,7 млн тонн. В этом году (январь — июль 2019-го) более четверти всех внешних поставок США пришлось на страны Евросоюза, рассказал Сечин.

Одновременно доля Ирана на нефтяном рынке Европы снизилась за 2018 год с 27,3 млн до 18,5 млн тонн. В 2019 году поставки в Европу иранской нефти сокращаются. «Сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти», — отметил Сечин. По его словам, именно США стали главным бенефициаром санкций, касающихся нефти, на европейском рынке, а потери мирового энергетического рынка от этих санкций еще предстоит оценить.

Если посмотреть на глобальную картину, то Россия увеличила добычу на 3%, Саудовская Аравия — на 14%, а США — на 26%, причем такой рывок США делают благодаря «экологическому нигилизму администрации США», добавил Сечин, имея в виду вред, которым сопровождается добыча сланцевой нефти.