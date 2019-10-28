Изменения по вкладам за 28 октября: банк «Авангард», Промсвязьбанк, Банк ДОМ.РФ, Трансстройбанк, «Таврический», Петербургский Социально-Коммерческий Банк, Агропромкредит, Тендер-Банк.

Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,5 процентного пункта.

«Базовый» с выплатой процентов в конце срока (на один, три, шесть месяцев и один год) привлекается под 4,75—5,25%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,75—5% годовых.

«Базовый – Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 10, 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) можно оформить под 3,5—5,25%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — под 4,75—5% годовых.

Процентные ставки по «Мультивалютному – Интернет» с выплатой процентов в конце срока (на 20 дней, один, три, шесть месяцев и один год) теперь составляют 3,75—4,75%, а с ежемесячной выплатой процентов (на три, шесть месяцев и один год) — 4,25—4,5% годовых.

Все вклады непополняемые.

Промсвязьбанк понизил ставки по рублевым депозитам

Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам в рублях. «Мой доход» (от 100 тыс. рублей в отделении или через интернет-банк и от 10 тыс. рублей через банкомат на 122, 181, 397, 547 и 731 день) открывается под 5,1—6,25% годовых (ранее — под 5,35—6,5%).

Доходность депозита «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547, 731 и 1 095 дней) составит 5,5% годовых (вместо 5,85%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей) оформляется под 5—5,4% (прежде — под 5,3—5,7%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей) — под 4,5—5% годовых (ранее — под 4,85—5,35%). Срок депозитов — 181, 367, 547 и 731 день. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять. По депозиту «Мои возможности» предусмотрены расходные операции.

Банк ДОМ.РФ изменил ставки по вкладам

Банк ДОМ.РФ понизил процентные ставки по вкладам в рублях и повысил в долларах. Доходность депозита «Стратегический» составит 6,5—7,1% (ранее — 7—7,6%), а «Хорошее начало» — 6,05—6,3% годовых (прежде — 6,5—7%). Срок — 91, 181 и 367 дней.

«Базовый Пенсионный» (на 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней) открывается под 6—6,3% в рублях (ранее — под 6,1—6,7%) и под 1—1,4% годовых в долларах (вместо 0,8—1%).

Доходность «Сезонного» (на 91, 181 и 367 дней) составит 6—6,25% годовых (ранее — 6,1—6,9%), а «Базового Сберегательного» (на 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней) — 5,9—6,2% в рублях (вместо 6—6,6%) и 0,9—1,3% годовых в долларах (вместо 0,7—0,9%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.

«Пополняемый Пенсионный» оформляется в рублях под 5,3—5,8% (ранее — под 5,7—6%), в долларах — под 0,7—8,5% годовых (прежде — под 0,4—0,7%), а «Пополняемый Сберегательный»— под 5,2—5,7% в рублях (ранее — под 5,6—5,9%) и под 0,6—0,75% годовых в долларах (вместо 0,3—0,6%).

«Расчетный Пенсионный» в рублях привлекается под 5,1—5,6% (ранее — под 5,5—5,8%), в долларах — под 0,5—0,7% годовых (вместо 0,3—0,6%), а «Расчетный Сберегательный»— под 5—5,55% в рублях (прежде — под 5,4—5,7%) и под 0,4—0,6% годовых в долларах (вместо 0,2—0,5%).

Проценты по вкладам «Пополняемый Пенсионный», «Пополняемый Сберегательный», «Расчетный Пенсионный» и «Расчетный Сберегательный» выплачиваются ежемесячно.

Срок составляет 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Минимальная сумма всех депозитов, кроме вкладов «Стратегический» и «Хорошее начало», составляет 30 тыс. рублей или 500 долларов. Предусмотрены дополнительные взносы.

Для вкладов «Стратегический» и «Хорошее начало» — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы по ним не предусмотрены.

Трансстройбанк понизил ставки по вкладам

Трансстройбанк снизил ставки по вкладам. «Доходный»(от 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро) в рублях открывается под 4,95—6,9% (ранее — под 5,25—7,2%), в долларах — под 0,3—1,9% (вместо 0,5—2,1%), в евро — под 0,05—0,1% годовых (вместо 0,05—0,35%).

Доходность депозита «ВИП» (от 3 млн рублей, 50 тыс. долларов) в рублях составит 5,7—7% (прежде — 6—7,3%), в долларах — 0,4—2,1% годовых (ранее — 0,6—2,3%). Процентные ставки в евро остались без изменений и составляют 0,1—0,45% годовых.

Срок депозитов — 91,181, 271, один год, 400 и 540 дней. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Доходность депозита «Ежемесячный Онлайн» (от 10 тыс. рублей) составит 5—6,7% (ранее — 5,3—7%), а «Ежемесячный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов/евро) — 4,85—6,6% в рублях (вместо 5,15—6,9%), 0,8—1,8% в долларах (вместо 1—2%) и 0,05—0,1% годовых в евро (ранее – 0,05—0,255%). Срок вкладов – 181, 271, один год, 400 и 540 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопительный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов, от 30 до 540 дней) в рублях оформляется под 3,3—5,35% (ранее — под 3,6—5,65%), в долларах — под 0,2—1,15% (ранее — под 0,2—1,35%), а «Удобный» (от 50 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов на 60, 91, 181, 271 и один год) — под 3,65—5,1% в рублях (прежде — под 3,95—5,4%) и под 0,15—1,05% годовых в долларах (вместо 0,15—1,25%). Процентные ставки в евро не изменились и по «Накопительному» составляют 0,05—0,1%, а по «Удобному» — 0,05% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. По вкладу «Удобный» возможны расходные операции.

Все вклады, кроме «Доходного», можно пополнять.

Таврический Банк повысил ставки по вкладам

По вкладам сроком до года ставки увеличены на 0,1—0,6 п. п., а сроком свыше года — снижены на 0,1 п. п.

«Таврический Максимум + карта «Купил-Накопил» открывается под 6,9—7,5%, «Таврический Максимум» — под 6,7—7,3%, а «Таврический Максимум онлайн» — под 6,8—7,4% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Оптимальный» можно разместить под 6,6—7,1%, а «Оптимальный онлайн» — под 6,7—7,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Достижимый» привлекается под 6,3—7%, а «Достижимый онлайн» — под 6,4—7,1% годовых.

Доходность «Накопительного» составляет 5,7—6,4%, а «Накопительного онлайн» — 5,8—6,5% годовых. Сроки размещения четырех вышеперечисленных вкладов — три, шесть месяцев и один год. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Ставки по инвестиционным вкладам «Уверенный выбор» и «Оптимальный выбор» достигают 8,9% и 8,7% годовых, в зависимости от выбранной программы инвестиционного или накопительного страхования жизни.

Минимальная сумма первоначального взноса по всем вышеперечисленным вкладам составляет 50 тыс. рублей.

«Премиальный» (от 3 млн рублей на три, шесть месяцев, один, полтора и два года) можно оформить под 7—7,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады «Достижимый» и «Накопительный» можно пополнять.

Петербургский Социально-Коммерческий Банк снизил ставки по рублевым вкладам на 0,25—0,75 п. п.

«Классический» (от 10 тыс. рублей на срок от одного месяца до года) размещается под 4,75—5,5% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Классический-ВИП» (от 5 млн рублей на один год) можно положить под 5,25% годовых. Выплата процентов — в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по льготным ставкам 3,75—5,25% годовых.

«Мультивалютный» (от 200 тыс. рублей на срок от шести месяцев до года) оформляется под 5% годовых. Вклад можно пополнять.

Средняя годовая ставка по «Доходному» (от 10 тыс. рублей на один год) составляет 5,21% годовых (за первый и второй месяцы начисляется 4,75%, за третий месяц — 5%, с четвертого по девятый — 5,25%, с десятого по 12-й месяц — 5,5% годовых). По обоим вкладам проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Агропромкредит» понизил ставки по вкладам в рублях

Изменение составило в среднем 0,5 п. п.

«Энергия» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 4,5—5,3%, а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на два года) — под 5—5,3% годовых.

«Золотой New» (от 5 млн рублей на 390 дней) можно открыть под 6% годовых.

Доходность «Комфортного New» при сумме вклада от 2 млн рублей на 390 дней составляет 5,8%, от 5 млн рублей на 1 200 дней — 5,85% годовых (90% от ключевой ставки ЦБ).

Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.

«Максимум» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года) открывается под 5—5,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) можно оформить под 5,63% годовых (с первого по 730-й день — 5,8%, с 731-го по 1 830-й день — из расчета 85% от ключевой ставки). Проценты ежегодно капитализируются.

Во все вклады принимаются дополнительные взносы.

Тендер-Банк снизил ставки по вкладам в рублях

Тендер-Банк понизил ставки по рублевым вкладам. Доходность «Динамичного» составит 7,1% (вместо 7,2%), а «Универсальный Плюс» — 6,8% годовых (вместо 7%).

Минимальная сумма вкладов — 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней.

По вкладу «Динамичный» дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно. По «Универсальному Плюс» возможны дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются в конце срока.