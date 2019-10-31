Басманный суд Москвы продлил до 1 февраля 2020 года срок содержания под стражей бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова. Об этом накануне сообщило РАПСИ.
Cуд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест, залог, личное поручительство либо иную меру, не связанную с содержанием под стражей, рассказал информагентству старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Михаил Туманов.
В сообщении уточняется, что Попов вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации преступного сообщества и участии в нем, также он проходит обвиняемым по делам о мошенничестве в особо крупном размере и о неуплате налогов в особо крупном размере.
Напомним, Александр Попов руководил Тольяттихимбанком с 2002 года до недавнего времени. В начале июня стало известно о его задержании в конце мая этого года и последующем аресте. Газета «Коммерсант» написала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя эти события, заявили, что Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.
РАПСИ в связи с продлением ареста Попову приводит комментарий директора по правовым вопросам компании «Уралхим» Дмитрия Татьянина: «Считаем это решение законным и обоснованным. «Уралхим» как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», заинтересован в проведении тщательного и полного расследования».
По словам Татьянина, обвиняемые разработали и осуществляли сложные незаконные схемы хищения экспортной продукции «Тольяттиазота», а также нелегально вывели с предприятия значительную часть производственных активов. Это нанесло многомиллиардный ущерб как самому предприятию, так и его миноритарным акционерам.
Тольяттихимбанк в середине октября сообщил о досрочном прекращении полномочий Александра Попова в статусе предправления по его личной просьбе и о назначении нового руководителя.