Выручка кредитных организаций от розничного банкинга в мире будет расти в среднем на 4,2% и, как ожидается, к 2025 году достигнет 2,9 трлн долларов. При этом рост выручки будет поддержан странами с развивающимися рынками. Об этом сообщил управляющий директор и партнер консалтинговой компании BCG Сергей Ишков.

«Российские банки один за другим выходят на новые конкурентные рынки в поисках новых инструментов для монетизации и долгосрочного удержания клиентов. Мы ожидаем дальнейшего движения в сторону персонализации предложения, развития инструментов бесшовной идентификации клиента в экосистемах и простого, в том числе пакетного, ценообразования», — прокомментировал Ишков.

Он указывает, что при снижающемся интересе к традиционным продуктам банков кредитные организации экспериментируют с брокерским обслуживанием и инвестициями, лайфстайл-продуктами, мобильной связью и формированием экосистем вокруг основных потребностей.