Держатели карт «Рокетбанка» могут бесплатно пополнять счет в банкоматах ВТБ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Общий лимит бесплатного пополнения для клиентов «Рокетбанка» составляет 300 тыс. рублей в месяц для тарифного плана «Уютный космос» и 600 тыс. рублей — для «Открытого космоса». Свыше этих сумм начинает действовать комиссия в размере 1,5% от суммы каждого пополнения, но не менее 50 рублей.

Также бесплатно пополнять карты «Рокетбанка» можно через банкоматы «Открытия» и терминалы МКБ.