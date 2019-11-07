Счетная палата выявила, что за три квартала 2019 года расходы бюджета исполнены на 62,9% и есть риск, что до конца года они не будут исполнены в полном объеме. Об этом сообщается в пресс-релизе по оперативному докладу о ходе исполнения бюджета за январь — сентябрь 2019 года.

«Уровень исполнения расходов оказался достаточно низким — всего 62,9% показателя сводной росписи. Наиболее низкий уровень, как и годом ранее, отмечается по разделам: «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Общегосударственные вопросы», «Культура, кинематография», «Национальная экономика», «Физическая культура и спорт». Исходя из сложившейся ситуации, Счетная палата видит риски неисполнения расходов в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отмечается еще более низкий уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и комплексного плана — 52,1%. По трем нацпроектам и комплексному плану показатель оказался ниже 40% — в том числе по «Цифровой экономике» (12,3%) и «Производительности труда» (38,8%). Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% от показателя сводной росписи. По шести из 72 федеральных проектов расходы не осуществлялись.

За девять месяцев федеральный бюджет исполнен с профицитом в объеме 2,99 трлн рублей при утвержденном профиците 1,88 трлн рублей. Объем привлечения по государственным внутренним заимствованиям увеличился в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,66 трлн рублей.