Доля расчетов за российский экспорт в евро за шесть лет выросла более чем на 8 процентных пунктов — до 17,3%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса.

«У нас сейчас растет доля расчетов в евро. Так, с 2013 года доля евро возросла более чем на восемь процентных пунктов в расчетах за российский экспорт, до 17,3% в 2018 году. А в расчетах за импорт остается практически неизменной — около 30%», — отметила Набиуллина.

Снижать долю доллара в международных расчетах и внутренних резервах неоднократно призывал президент России Владимир Путин. Осенью 2018 года Минфин, Минэкономразвития и ЦБ внесли свои предложения по дедолларизации экономики. В ЕС также неоднократно выступали за снижение роли доллара в международных расчетах.