Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Альфа-Банка до уровня «AA+(RU)», прогноз — «стабильный». Также повышены кредитные рейтинги облигаций банка.

Ранее у банка был рейтинг «AA(RU)» со «стабильным» прогнозом, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки позиции банка по капиталу, которое привело к повышению его оценки собственной кредитоспособности до «aa-», указывают аналитики. Кредитный рейтинг Альфа-Банка также обусловлен его «сильным бизнес-профилем, адекватной позицией по ликвидности и фондированию и удовлетворительным риск-профилем. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает умеренная системная значимость Альфа-Банка на российском финансовом рынке», говорится в релизе. Альфа-Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России.

Сильную оценку бизнес-профиля банка («a») АКРА увязывает с его «сильной франшизой в сегментах кредитования и трансакционного обслуживания компаний и населения, а также умеренной диверсификацией операционного дохода». Позитивное влияние на оценку оказывают высокое качество корпоративного управления и адекватная стратегия развития.

Повышение оценки достаточности капитала банка до сильной отражает стабилизацию значения норматива Н1.2 на уровне, обеспечивающем значительный буфер абсорбции непредвиденных убытков (на 1 октября значение норматива составляло 11,2%, минимальное значение в течение последних 12 месяцев — 10,7%). «При этом величина показателя достаточности капитала Tier-1 составляла 17,34% на 31 декабря 2018 года (по данным отчетности по МСФО) и 17,26% на 30 июня 2019 года (по данным банка), что также подтверждает высокую способность банка выдерживать рост стоимости кредитного риска», — добавляют в АКРА. Кроме того, Альфа-Банк сохраняет сильные возможности по внутренней генерации капитала, а также поддерживает регуляторные нормативы достаточности, привлекая средства путем размещения различных финансовых инструментов.



АКРА отмечает в целом стабильное качество кредитного портфеля банка, несмотря на рост задолженности, отнесенной к «третьей стадии» по МСФО, до 5,1% (включая долю просрочки со сроком от 90 дней в размере 2,2%) на конец июня. Кроме того, доля прочих потенциально проблемных (по методологии АКРА) кредитов составила еще 1,4% совокупного кредитного портфеля банка (на основе анализа 50 крупнейших групп заемщиков). «Негативное влияние на оценку риск-профиля банка оказывает высокая доля необеспеченных кредитов, что уравновешивается преобладанием среди заемщиков крупнейших компаний с высоким кредитным качеством, а также продолжающийся быстрый рост кредитного портфеля преимущественно за счет необеспеченных ссуд, предоставленных физическим лицам», — отмечается в релизе.