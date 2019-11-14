В январе — сентябре 2019 года в Банк России поступило 10,5 тыс. жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности в микрофинансовых организациях, что на 13,2% больше аналогичного показателя 2018 года. Об этом в своем выступлении на Всероссийской конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в Москве сообщила заместитель начальника управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольга Шеховцова.

По ее словам, значительную долю составляют жалобы на действия профессиональных взыскателей (коллекторов), которым были переданы персональные данные должников с целью взыскания просроченной задолженности. В общем количестве жалоб она составляет 49,9%. Вместе с тем, как уточнила Шеховцова, из-за более высоких темпов прироста жалоб на МФО по другим категориям (например, превышение предельного размера начисленных процентов) удельный вес данной тематики постепенно снижается. Так, за аналогичный период 2018 года эта доля составляла 58,8%, в первом полугодии 2019 года — 50,2%.

По данным ЦБ, основными нарушениями в области взыскания просроченной задолженности являются превышение частоты взаимодействия с должником, взаимодействие по рабочим телефонам должника, неуведомление должника о привлечении профессионального взыскателя, неисполнение заявлений должника об отказе от взаимодействия с взыскателем, получение контактов третьих лиц без согласия заемщика (в том числе с использованием социальных сетей), заключение соглашения об изменении частоты взаимодействия с заемщиком до получения им статуса должника (образования у него просроченной задолженности), не предоставление должнику необходимой информации в начале взаимодействия о лице, действующем от имени кредитора (Ф. И. О., наименование кредитора и т. д.), направление должнику сообщений с использованием букв латинского алфавита. Также в числе нарушений отмечается введение в заблуждение должника о передаче его вопроса в суд, о последствиях неисполнения обязательства, о возможности применения мер административного воздействия, уголовного преследования и т. д.

Шеховцова также указала, что Банк России зафиксировал случаи, когда профессиональные взыскатели, которым МФО были уступлены права (требования) по договорам потребительского займа, предъявляют требования о возврате задолженности по таким договорам в сумме, превышающей ограничения, установленные законодательством. ЦБ направил письмо в ФССП России о сохранении всех гарантий, предоставленных заемщику после цессии, и о недопустимости продолжения начисления новым кредитором платежей после того, как они достигли предельного размера.

Нормы, устанавливающие предельный уровень долга, вступили в силу в январе 2019 года. Ограничение предельной задолженности заемщика по договору на срок до года тогда составило 2,5-кратную сумму займа. С 1 июля ограничения составили двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года предельный уровень долга сможет вырасти только на 1,5-кратную величину.

О росте жалоб на коллекторов в своем выступлении на конференции отметил и начальник управления ФССП Иван Николаев: по итогам 2018 года их число составило 22 тыс., а за девять месяцев 2018 года — уже 20,7 тыс.

Шеховцова напомнила, что Банк России в соответствии с федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является органом, осуществляющим надзор за деятельностью небанковских финансовых организаций, которые в своей деятельности осуществляют мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности. В то же время за нарушение требований закона № 230-ФЗ предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 14.57 КоАП РФ полномочиями по возбуждению административных дел по указанной статье наделены должностные лица Федеральной службы судебных приставов. Но это не исключает применение Банком России мер надзорного реагирования в рамках компетенции.