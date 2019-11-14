Изменения по вкладам за 14 ноября: «Русский Стандарт», банк «РостФинанс», НС Банк.

«Русский Стандарт» снизил ставку по вкладу «Русский Стандарт — 20 лет!»



Банк «Русский Стандарт» понизил ставку по вкладу «Русский Стандарт — 20 лет!». Доходность депозита составит 6,65% годовых (вместо 6,75%). Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, а через интернет-банк — 10 тыс. рублей. Срок — 210 дней. Предусмотрены дополнительные взносы. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Банк «РостФинанс» понизил ставки по трем рублевым вкладам

Банк «РостФинанс» снизил ставки по трем вкладам в рублях. Доходность депозита «Классика Роста» (от 10 тыс. рублей, с 31 по 400 дней) составит 3,4—7% годовых (ранее — 3,8—7,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопительный Рост» (от 100 тыс. рублей на 91, 181, 367, 730, 1 095 дней) открывается под 4,4—6,1% годовых (прежде — под 4,8—6,7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Всегда в Росте» (от 5 тыс. рублей на 1 825 дней) проценты начисляются по периодам. Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 4,14—6,14% (ранее — 4,54—6,54%). Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможны расходные операции. При досрочном расторжении договора с 368-го дня проценты сохраняются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Накопительный Рост» и «Всегда в Росте».

НС Банк понизил ставки по вкладам

НС Банк понизил ставки по вкладам. Доходность «Сберегающего» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) в рублях составит 4,5—6,5% (ранее — 4,75—6,75%), в долларах — 0,05—1,5% годовых (вместо 0,05—1,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Удобный» (от 100 тыс. рублей на 181 и 367 дней) при выплате процентов на карту открывается под 6,35—6,45% (ранее — под 6,6—6,7%), а на текущий счет — 6,15—6,25% годовых (прежде — 6,4—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«НС Пенсионный» открывается под 6,25% (вместо 6,5%), а «Надежный» — под 6% годовых (прежде — 6,25%). Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Срок — 367 дней. «Максимальный комфорт» (от 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов на 367 дней) в рублях привлекается под 5,25—5,75% (ранее — под 5,5—6%), в долларах — под 0,9% годовых (вместо 1,05%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Валютный горизонт» (от 1 тыс. долларов на 732, 1098 и 1 830 дней) оформляется под 1,25—1,4% годовых (прежде — под 1,4—1,55%). Проценты выплачиваются ежегодно или ежегодно капитализируются.

По вкладу «Двойная выгода» (от 30 тыс. рублей или эквивалент в долларах на 181 день) в рублях процентная ставка составляет 6,25 (вместо 6,5%), в долларах — 1,4% годовых (вместо 1,55%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «НС Пенсионный», «Надежный», «Максимальный комфорт» и «Двойная выгода».