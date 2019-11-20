Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить премиальную карту Black Edition в рублях, долларах или евро.

Стоимость обслуживания составляет 1 290 рублей в месяц; плата не взимается при поддержании неснижаемого остатка по всем счетам в размере от 800 тыс. рублей.

По карте начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «авиабилеты», «дьюти-фри», «магазины косметики», «салоны красоты» (максимум 3 тыс. рублей, 47 долларов или 42 евро в месяц) и 1% за остальные покупки (без ограничений по сумме).

Предусмотрено начисление процентов на остаток: 3% годовых начисляется при остатке на счете свыше 50 тыс. рублей, 5% годовых — при сумме свыше 50 тыс. рублей и покупках на сумму от 100 тыс. рублей в месяц.

Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно, в банкоматах сторонних кредитных организаций — с комиссией в 1%, минимум 120 рублей; в кассах комиссия составляет 1%, минимум 150 рублей. Комиссия за получение наличных в банкоматах банков-партнеров и кассах ВУЗ-Банка не взимается.

Держатели карты участвуют в программе страхования для путешественников, а также в программе Lounge Key, по которой предусмотрены бесплатные проходы в бизнес-залы аэропортов при соблюдении определенных условий.



«Преимуществами карты являются наличие кешбэка, начисление процентов на остаток, а также возможность бесплатного обслуживания для клиентов, хранящих на счетах в банке от 800 тысяч рублей», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.