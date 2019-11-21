Райффайзенбанк в рамках акции отменяет плату за обслуживание по картам Buy & Fly, Buy & Fly Premium Direct и Buy & Fly WBE. При оформлении до 31 января 2020 года ежемесячная комиссия в размере 299 рублей взиматься не будет.

Прочие условия остались без изменений.

В рамках бонусной программы за покупки по карте начисляются бонусные мили, которые в дальнейшем можно обменять на услуги для путешественников (авиабилеты, ж/д билеты, заказ трансфера или бронирование отеля), представленные на сайте программы.