Налоговые сборы по итогам января — октября 2019 года показали рост в 1,4 раза по сравнению с результатом на 1 января 2015 года, заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Об этом сообщает РБК .

Одновременно доля налоговых доходов в ВВП выросла более чем на 4 процентных пункта, в том числе ненефтегазовых доходов — на 3 п. п. «Это эффект массового обеления экономики», — уверен глава ФНС.

По итогам за январь — октябрь 2019 года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 7,9%, или на 1,4 трлн рублей, — до 18,9 трлн за десять месяцев 2019 года. А налоговые доходы федерального бюджета выросли на 7,1% или на 0,7 трлн рублей, — до 10,5 трлн.

Рост поступлений продолжается, подчеркнули в ФНС. Основной вклад в их рост вносят ненефтегазовые доходы, поступления которых, по итогам 10 месяцев 2019 года, выросли на 12,4% в консолидированный бюджет и на 18% в федеральный.

Дополнительные поступления в бюджет без проведения налоговых проверок бизнеса выросли в 1,6 раза до 90 млрд рублей.

Следственный комитет возместил в бюджет 9,5 млрд рублей по налоговым преступлениям. Число жалоб на результаты выездных налоговых проверок снизилось на 45,4% за девять месяцев. Количество судебных споров с бизнесом сократилось на 20%.

Показатель «отношение долга налогоплательщиков к поступлениям» составил 6,4% за девять месяцев. «Это самый низкий показатель за 15 лет», — подчеркнул Мишустин.

Благодаря согласительным процедурам в ходе банкротства компании добровольно перечислили в бюджет 23,8 млрд рублей. Поступления по мировым соглашениям выросли на 1,7 раза до 7 млрд рублей.

По итогам третьего этапа реформы контрольно-кассовой техники, более 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали 3,2 млн онлайн-касс. Число налоговых проверок сократилось в четыре раза с 2016 года.

В качестве самозанятых зарегистрировались 284 тыс. человек, общая сумма дохода составила 32,6 млрд рублей.

Более 2 тыс. иностранных компаний встали на налоговый учет в России благодаря «налогу на Google». Налоговые поступления от этих компаний выросли в пять раз, отчиталась ФНС.