В московском РЭУ им. Г. В. Плеханова прошел VI Семейный фестиваль по финансовой грамотности. Общее число участников фестиваля превысило 2,8 тыс. человек, для них было организовано более 80 мероприятий на тему финграмотности и рационального обращения с деньгами.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной и состояла из трех блоков игровых и образовательных мероприятий: для детей и подростков, для взрослых и для всей семьи. Гости фестиваля стали участниками публичных лекций и открытых дискуссий с участием известных спикеров, творческих мастер-классов, презентаций лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности и интеллектуальных финансовых баттлов.

Площадка фестиваля была организована в формате города финансового будущего с собственной фестивальной валютой, телевидением и инфраструктурой, которая в этот раз дополнилась новыми тематическими локациями — «Финансовым центром», «Обсерваторией», «Парком развлечений», «Технопарком» и «Кинотеатром».

Каждый ребенок получал в «Банке» стартовый капитал, который можно было приумножить, посещая различные локации города. Заработать фестивальную валюту, начав свою трудовую деятельность, можно было и на продаже рукодельных товаров на городской «Ярмарке». Потратить заработанный капитал и заодно усвоить принципы рыночных отношений можно было в игровом «Магазине» с большим ассортиментом товаров от партнеров фестиваля.