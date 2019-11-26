Властям российских регионов необходимо дать доступ к налоговой тайне для обеспечения полноты и объективности оценки эффективности налоговых расходов субъектами РФ, предложил аудитор Счетной палаты (СП) Андрей Батуркин. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Проверка ведомства показала, что на полноту и объективность оценки эффективности налоговых расходов субъектами России негативно влияет отсутствие у региональных властей необходимой информации.

«Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», — сказал Батуркин.

Счетная палата подсчитала налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых субъектами РФ. В 2018 году по сравнению с 2017 годом они выросли более чем вдвое по России в целом и Московской области в частности. При этом по итогам проверки в Санкт-Петербурге рост показателя был отмечен на уровне 12,2%.

Количество юрлиц, которые пользуются данными льготами, в целом по стране за последний год сократилось, но в разрезе регионов — объектов проверки ситуация противоположная. Так, в Санкт-Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области — на 96% (на 47 организаций).



При этом инструменты, с помощью которых можно оценить эффективность данных преференций, далеки от совершенства, говорится в сообщении СП.