Российские фондовые индексы растут в начале торгов среды, показывают данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,17% и составил 2 935,6 пункта. Индекс РТС в указанное время был на 0,36% выше значения на момент закрытия предыдущей сессии и равнялся 1 446,11.

«Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги снижением на 0,8% (по индексу Мосбиржи. — Прим. Банки.ру), и динамика в ряде «фишек», на наш взгляд, частично вызвана ребалансировкой индексов (в частности, индексов семейства MSCI). При этом консолидация нефтяных цен на локальных максимумах и умеренный оптимизм на глобальных рынках, с нашей точки зрения, могут позволить индексу Мосбиржи вернуться ближе к отметке 2 950 пунктов. Из корпоративных событий сегодняшнего дня выделим публикацию финансовых результатов по МСФО за третий квартал от АФК «Система» и банка «Санкт-Петербург», — написал перед началом торгов главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.