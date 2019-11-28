Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета, сообщают «Известия» . Об этом говорится в постановлении правительства, проект которого разработан Минфином.

Проектом постановления устанавливаются требования к заключению соглашений между регионами и правительством по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов РФ. Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов. В их числе республики Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия — Алания, Камчатский край и Севастополь.

В перечень обязательств региональных властей этих субъектов предлагается включить снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых доходов. В качестве меры ответственности за их невыполнение в документе предлагается сокращение объема дотаций на 2021 год, а также дисциплинарное наказание глав субъектов.

По словам экспертов, Минфин хочет применять эти меры, чтобы побудить регионы развивать реальный сектор экономики. Также Минфин таким образом хочет побудить субъекты, не привыкшие зарабатывать деньги, задуматься о самостоятельном повышении доходов — многие региональные власти до сих пор рассчитывают на поддержку федерального центра. Зачастую субъекты просто расходуют эти деньги в своих интересах, поэтому мера Минфина — это попытка призвать региональные элиты к тому, чтобы они начали зарабатывать сами, поясняют эксперты.