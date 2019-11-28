Арбитражный суд Татарстана продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, говорится в определении суда.

Ходатайство о необходимости продления срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом банкира Еленой Рогожкиной.

Арбитражный суд Поволжского округа в августе оставил без изменения отказ Татфондбанку во включении долга перед ним в размере 21,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Банк обжаловал в кассации определение Арбитражного суда Татарстана от 28 марта и постановление апелляции от 7 июня.

Суд вновь отказал экс-главе Татфондбанка в жалобе на действия управляющего имуществом Арбитраж не согласился с доводами Роберта Мусина.

Республиканский арбитраж 18 июля 2018 года удовлетворил исковое заявление Татфондбанка о признании Мусина банкротом. В отношении должника была введена процедура реализации имущества. Ранее суд по заявлению Татфондбанка ввел процедуру реструктуризации долгов Мусина. Претензии АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляли 16,7 млн рублей.

Следственный комитет (СК) РФ 3 июля сообщил, что бывший председатель правления Татфондбанка Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 млрд рублей. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 млрд рублей.