Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов скорректировался вниз на 0,05% и составил 2 927,57 пункта. Индекс РТС снизился на 0,13% до отметки 1 439,18.

Бумаги Московской биржи подешевели на 0,86%, Сбербанка — поднялись на 0,42%, «Газпрома» — на 0,04%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,91%, «АЛРОСы» — опустились на 0,21%.

«По рынку акций снова гуляют «медведи», хотя их активность довольно ограниченна. Индекс Мосбиржи к вечеру вернулся к 2 923 пунктам и имеет шанс провести пятницу в границах 2 900—2 935 пунктов. Индекс РТС отступил к 1 436 пунктам, но здесь диапазон колебаний остается в пределах 1 425—1 445 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.