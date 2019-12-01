Россия вошла в топ-10 стран с наибольшей долей женщин-предпринимательниц, а самые благоприятные для них страны — США, Новая Зеландия, Канада и Израиль. Об этом свидетельствуют данные исследования Mastercard Index of Women Entrepreneurs, в котором составлены рейтинги стран, где бизнес, управляемый женщинами, может стать наиболее успешным.

Основываясь на общедоступных данных иностранных организаций, включая Международную организацию труда, ЮНЕСКО и Глобальный мониторинг предпринимательства, индекс Mastercard отслеживает прогресс в достижениях предпринимательниц в 58 странах (представляющих около 80% работающих женщин в мире) по трем критериям:

Улучшение положения женщин. Образовательные и финансовые активы. Поддержка условий для предпринимательства.

Результаты исследования подтвердили, что женщины продолжают успешно развивать бизнес и имеют более высокий уровень участия в деловых процессах на открытых и динамичных рынках с высокими показателями поддержки малого и среднего бизнеса и легкости ведения бизнеса. Также они могут использовать вспомогательные ресурсы, включая доступ к капиталу, финансовым услугам и академическим образовательным программам.

Среди топ-20 стран, попавших в рейтинг Mastercard, 80% составляют рынки с высоким уровнем дохода, на которых поддерживаются благоприятные условия для развития предпринимательства. Впервые рейтинг возглавили США, а на втором месте с небольшим отрывом оказалась Новая Зеландия.

Топ-10 стран с наилучшими условиями и возможностями для женщин, которые хотят преуспеть в бизнесе:

США — 70,3. Новая Зеландия — 70,2. Канада — 69,0. Израиль — 68,4. Ирландия — 67,7. Тайвань — 66,2. Швейцария — 65,8. Сингапур — 65,6. Великобритания — 65,6. Польша — 65,1.

Из 58 стран, восемь рынков поднялись более чем на пять позиций по сравнению с результатами предыдущего года: Франция (плюс 22 позиции), в которой уровень предпринимательской активности женщин возрос почти вдвое, далее Индонезия (плюс 13), Коста-Рика (плюс 11), Тайвань (плюс 9), Ирландия (плюс 7), Россия (плюс 6), Таиланд (плюс 5) и Гана (плюс 5).

Также результаты исследования показывают, что возможности для предпринимательской деятельности не обязательно зависят от благосостояния и уровня развития рынка. Страны с менее благоприятными условиями поддержки, такие как Уганда, Гана и Ботсвана, входят в первую тройку стран по количеству женщин-предпринимателей, по сравнению с более развитыми рынками. Женщины в этих странах считаются предпринимательницами, движимыми необходимостью выживания, несмотря на отсутствие у них финансового капитала и доступа к вспомогательным услугам.

Топ-10 стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса:

Уганда — 38,2%. Гана — 37,9%. Ботсвана — 36,0%. Великобритания — 35,1%. Новая Зеландия — 31,8%. Россия — 31,2%. Малави — 31,1%. Австралия — 30,9%. Ангола — 30,3%. Португалия — 30,2%.

«То, что женщины сейчас владеют и руководят бизнесом, является мощным катализатором экономического роста и улучшает жизнь каждого из нас. В нашем исследовании мы фокусируем внимание на недостаточно представленных группах, потому что даже сегодня неравенство и социальная изоляция по-прежнему сдерживают возможности женщин. Мы в Mastercard верим, что хорошие идеи приходят отовсюду. Сейчас настало время для правительств и организаций объединить усилия, чтобы помочь женщинам развивать свой бизнес, бороться с гендерными стереотипами и обеспечивать им более широкий доступ к образованию и финансовой инклюзивности», — комментирует заместитель председателя совета директоров Mastercard Энн Кернс.