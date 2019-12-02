Доля операций по оплате проезда в наземном транспорте с помощью банковской карты с октября 2018 года по октябрь 2019-го выросла в три раза, следует из опроса «Известий» топ-50 кредитных организаций. Так, доля оплаты среди всех трансакций по картам в октябре 2019 года составила 3—4,5%, в том же месяце в прошлом году средний показатель был 1—1,5%. Особенно активно растет оплата проезда в автобусах, сообщили представители банков. Лидирующие регионы по увеличению количества трансакций в наземном транспорте — крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород.

В ряде регионов уже обеспечена возможность оплатить поездку в транспорте как по полной стоимости, так и с учетом социальных льгот держателя карты, подчеркнули в пресс-службе «Мир». По картам Visa есть возможность учитывать количество поездок в транспорте, оплаченных банковской картой, и в зависимости от их числа предлагать более выгодный тариф на основе действующей сетки, рассказали в пресс-службе международной платежной системы.

В портфеле проектов Сбербанка в общественном транспорте оплата банковскими картами занимает 48%, а в следующем году ее доля достигнет 70%, сообщили в кредитной организации. Новый способ списания средств постепенно полностью заменит покупку одноразовых билетов в кассах, ожидают в ВТБ.

По мнению экспертов, большая часть населения относится к новшествам с опаской — из-за этого такой способ оплаты в следующем году вырастет не более чем на 20%. Также ограничивающий фактор — готовность инфраструктуры приема: важно, чтобы человек понимал, что проездной ему не нужен и он сможет оплатить проезд банковской картой в 100% случаев. Сейчас большая часть оплаты приходится на периоды акций от платежных систем, но для массового перехода на использование «пластика» стоимость оплаты таким способом должна быть эквивалентна цене поездки не только в одиночном билете, но и в абонементе, поясняют эксперты.

В ЦБ сообщили, что приветствуют работу участников рынка по внедрению бесконтактных технологий в различных сферах, в том числе в транспортной.