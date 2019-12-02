Совокупное состояние богатейших россиян за 11 месяцев 2019 года выросло на 38,413 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Первое место в рейтинге вновь занял один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние с начала года увеличилось почти на 6 млрд долларов и достигло 25,6 млрд. Второе место занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство стало больше на 4,26 млрд долларов, до 23,7 млрд. На третьем месте оказался совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, его капитал вырос на 5,03 млрд, до 21,1 млрд долларов.

Четвертую строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 19,4 млрд долларов (рост на 1,52 млрд), пятую — основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 1,47 млрд долларов, до 18,9 млрд. На шестом месте оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», его состояние выросло на 3,58 млрд долларов, до 17,4 млрд.

Седьмое место вновь занял Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его состояние стало больше на 1,82 млрд и составило 16 млрд долларов. На восьмой строчке остается Роман Абрамович (Evraz) с 15,5 млрд долларов (рост на 1,32 млрд).

Девятое место досталось бенефициару «Еврохима» и СУЭК Андрею Мельниченко (14,8 млрд долларов), его состояние увеличилось на 2,35 млрд. Десятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние поднялось с начала года на 1,29 млрд долларов и достигло 14,4 млрд.