Объем онлайн-трансакций в дни распродаж «черной пятницы» в текущем году вырос на 15% по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные аналитиков CloudPayments. В этом году лидерами стали площадки по онлайн-обучению: семинары, онлайн-курсы, тренинги и даже курсы йоги.

Также повышенный спрос пришелся на свадебные салоны и туристические агентства. Что касается падения спроса, то он коснулся доставки продуктов из ресторанов, кафе и кондитерских.

В целом продажи онлайн-магазинов увеличились на 69% по сравнению со средним уровнем продаж в ноябре. Прирост выручки в прошлом году составил 54%. Средний онлайн-чек в «черную пятницу» вырос на 20% и составил 1 859 рублей.



В прошлом году наибольший интерес онлайн-покупателей вызывал ассортимент магазинов одежды, обуви и аксессуаров.

Аналитики CloudPayments следили за динамикой онлайн-платежей в течение всего периода «черной пятницы». Основные продажи пришлись на промежуток с 11 до 16 часов. В это время было проведено 38% трансакций от всего объема за день. Пиковый час онлайн-покупок пришелся на время с 11 до 12 часов, в этот период было проведено 17% трансакций.

«Все больше онлайн-продаж совершается с помощью Apple Pay и Google Pay. По данным наших аналитиков, 38% онлайн-покупок «черной пятницы» было оплачено именно с их помощью. 20% пришлось на Apple Pay, 8% — Google Pay. Это говорит о том, что покупатели готовы воспользоваться выгодными предложениями через смартфоны в любом месте и им уже не обязательно сидеть дома у компьютера», — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.