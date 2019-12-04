Ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем считают западные инвесторы, но хуже, чем кажется российским властям, заявил главный экономист «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач на финансовом форуме газеты «Ведомости» . Отечественные экономисты оказались ближе к западным: 35,6% участников форума, которые голосовали во время дискуссии, отмечают стагнацию, 33,3% — начало кризиса, а 24,4% — неопределенность в экономике, сообщает издание .

Замедления этого года все ожидали, объяснил Клепач, оно было связано с рядом временных факторов, «ВЭБ.РФ» ожидал даже более сильного замедления — до 1,1%, но теперь прогнозирует рост по итогам года на 1,3—1,4%; в следующем году ускорение роста неизбежно из-за реализации национальных проектов.

Основные проблемы российской экономики — низкий потенциальный рост, структура экономики, не создающая условий для экспорта, роста инвестиций и для того, чтобы бизнес проявлял инициативу; еще один риск — «крайне низкий» потребительский спрос, сейчас это один из тормозов российской экономики и нужны меры, чтобы поддержать доходы населения, без этого никакого значимого роста не будет.

По мнению экспертов, чтобы решить проблему с инвестициями, нужны длинные деньги, которых у нас практически нет: негосударственные пенсионные фонды (НПФ) небольшие и по внутренним, и по внешним меркам, и деньги в них были использованы не по назначению, так что ЦБ вынужден спасать то, что осталось; чтобы развивались длинные деньги, нужна уверенность, что деньги вернутся (а для этого нужны прежде всего макроэкономическая стабильность и надежные финансовые институты), развитые инструменты (есть программа для развития рынка облигаций, НПФ) и появление платежеспособных заемщиков.

В России сейчас две экономики: во внешней (представленной экспортными отраслевыми чемпионами), куда фактически инвестируют иностранцы, — все замечательно, а во внутренней — все плохо, отметили эксперты; пока эти экономики не объединятся, ни о каком экономическом росте говорить не приходится.