Банк России оштрафовал три банка и микрофинансовую организацию за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях», а также привлек к административной ответственности страховую компанию, свидетельствует информация на сайте регулятора.

В отношении банка «Открытие» вынесено в общей сложности семь новых постановлений (от 8 ноября текущего года, вступили в силу 3 декабря) о привлечении к административной ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Во всех случаях назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Тинькофф Банк также привлечен к административной ответственности по статье 14.29 КоАП. Пять постановлений от 18 ноября вступили в законную силу 3 декабря. Во всех случаях также назначен штраф.

В отношении банка «Уралсиб» вынесено два постановления от 18 ноября, вступивших в силу 3 декабря: одно — по статье 14.29, другое — по статье 15.26.3 КоАП («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»), оба с назначением административного штрафа. По статье 15.26.3, то есть за «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок», штраф для юрлиц может быть установлен также в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Компания «Росгосстрах» привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 13.25 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о хранении документов и информации, содержащейся в информационных системах»). Постановление от 14 ноября вступило в силу 3 декабря.

Компании назначен административный штраф. Для юрлиц штраф по части 3 статьи 13.25 КоАП (за «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством») предусмотрен в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Микрофинансовая компания «Мани Мен» привлечена к административной ответственности по части 6 статьи 15.26.1 КоАП («Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности»). В части 6 указанной статьи речь идет о «непредставлении или несвоевременном представлении микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй». Постановление от 18 ноября вступило в силу 3 декабря. Компании назначен штраф, который за указанное нарушение может составлять для юрлиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что Банк России за последние месяцы уже неоднократно привлекал все вышеназванные организации к ответственности по соответствующим статьям КоАП, особенно часто — банк «Открытие», где ранее отмечали, что работают над исключением в дальнейшем подобных нарушений, и подчеркивали, что постановления регулятора подтверждают факт отсутствия у «Открытия» каких-либо преференций со стороны ЦБ как его акционера.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.