Количество страховых случаев с легковыми такси растет, при этом в отличие от других видов пассажирского транспорта пострадавшие могут рассчитывать только на компенсацию по закону об ОСАГО. Об этом сообщила вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар на семинаре «Страхование в зеркале СМИ».

«Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами покрывает все виды пассажирского транспорта за исключением метро и такси. В случае с метро законом предусмотрены отдельные положения, предусматривающие, что метрополитен не должен заключать договоры страхования пассажиров, но при наступлении страхового случая обязан произвести выплаты, как при наличии таких договоров. Легковое такси остается единственным критичным исключением из закона: пассажиры могут рассчитывать только на компенсацию по закону об ОСАГО в объеме до 500 тысяч рублей. То есть в четыре раза меньше, чем во всех иных видах пассажирского транспорта», — сообщила она.

Закон о включении такси в систему обязательного страхования ответственности в октябре прошлого года был принят Госдумой в первом чтении, однако на второе чтение вынесен не был. Это связывали с тем, что параллельно планировалось рассмотреть закон о регулировании деятельности такси. Но, по словам Гусар, не похоже на то, что он будет принят в ближайшее время.

«Это означает, что такси остается слабо регулируемым сектором, в котором количество страховых событий увеличивается: в 2019 году рост в Москве практически на 60%, — говорит она. — То есть вероятность причинения вреда людям существенно высока. Компенсации по ОСАГО в размере 500 тысяч недостаточно, чтобы покрыть вред, причиняемый жизни и здоровью. Поэтому мы считаем, что государство должно обратить внимание на этот проблемный сектор и защитить права пассажиров такси как минимум в объеме, который предоставляют другие виды пассажирского транспорта».

Для этого необходимо либо включить такси в систему обязательного страхования ответственности, либо увеличить лимит ответственности по ОСАГО, что обсуждается в рамках реформы.