Число выданных займов «до зарплаты» сроком на семь дней в III квартале 2019 года резко сократилось — на 20% по сравнению со II кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Во II квартале снижение по сравнению с предыдущим составляло 6%, до этого выдачи росли в течение полугода.

Как прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович, во II квартале текущего года было выдано 1,1 млн PDL-займов (pay day loans, займы до зарплаты; к этой категории относятся ссуды на сумму до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней), что на 10% больше, чем в III квартале, когда было выдано 1 млн PDL-займов. По его словам, основное снижение (минус 20%) произошло в сегменте семидневных PDL-кредитов: 181 тыс. в III квартале против 225 тыс. во II квартале.

«Снижение обусловлено тенденциями развития рынка: увеличился средний срок займа с 30 дней во втором квартале до 33 — в третьем квартале, а также развитием продуктов installment. Так, в третьем квартале 2019-го было выдано 130 тысяч installment-займов против 121 тысячи во втором квартале 2019 года, прирост составил 7,5%. Также выросло количество револьверных кредитов: 15 тысяч в третьем квартале 2019-го против 13 тысяч во втором квартале 2019 года», — пояснил генеральный директор ОКБ.

По данным микрофинансовой компании (МФК) «Займер», в III квартале доля договоров, которые заключаются на неделю, упала на 18% по сравнению с предыдущим, пишет РБК . Средняя длительность ссуд в сегменте PDL достигла 20 дней, хотя в конце 2018 года составляла 17 дней. Тенденцию подтверждают другие крупные игроки, профильная СРО «МиР», а также БКИ «Эквифакс».

По мнению представителей МФК, поведение заемщиков — следствие регуляторных изменений. Так, из-за низкой ставки процесс начисления процентов кредитором уже не столь интенсивен, задолженность по полученному микрозайму растет относительно медленно, поэтому заемщики откладывают выплату в рамках договора на максимально допустимый срок. Также удлинение сроков займов «до зарплаты» может быть связано с кредитной политикой микрофинансовых организаций (МФО): компании стараются всячески снизить долговую нагрузку на клиентов для снижения собственных рисков за счет некоторого увеличения срока кредитования, поясняют эксперты. По их словам, предложенная ЦБ альтернатива займам «до зарплаты» — так называемый специальный продукт — не пользуется популярностью у МФО. Организации могут стараться избегать этого продукта, из-за чего средние сроки займа «до зарплаты» будут двигаться в сторону удлинения свыше 30 дней, считают эксперты.