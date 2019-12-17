Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный пакет законов о поддержке санируемых банков, снимающий с них ряд ограничений на проведение банковских операций на период финансового оздоровления.

Законы предусматривают возможность не прекращать право санируемых банков предоставлять такие банковские услуги, как обслуживание стратегических предприятий и организаций, спецсчетов, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, выдача поручительств для обеспечения исполнения обязательств застройщиков по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, выдача поручительств по обеспечению таможенных платежей, выдача банковских гарантий при госзакупках.

Работать с санируемыми банками будет разрешено ФГУПам и МУПам, имеющим стратегическое значение, хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса, и их дочерним предприятиям, а также госкорпорациям «Фонд реформирования ЖКХ», «Ростех», «Росатом», «Автодор» и «Роскосмос». Также в Налоговый кодекс внесены корреспондирующие поправки, которые предусматривают снятие ограничений с санируемых банков в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов и иных платежей, регулируемых кодексом.

Совет директоров ЦБ РФ наделяется полномочием принимать решение о гарантировании непрерывности деятельности санируемого банка в течение срока реализации плана по предупреждению его банкротства. Также он наделен полномочием принимать решение о прекращении плана участия Центробанка в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в случае невозможности выполнения такого плана. Действие такого плана может быть прекращено только после прекращения обязательств банка по операциям, возможность осуществления которых была обусловлена решением совета директоров о гарантировании непрерывности деятельности такого банка.

Меры по предупреждению банкротства банка или страховой организации с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или ЦБ будут признаны осуществленными в случае устранения причин, явившихся основанием для принятия таких мер, и выполнения мероприятий, предусмотренных соответствующим планом. В этом случае совет директоров ЦБ РФ принимает решение о прекращении действия плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства, а принадлежащие ЦБ или АСВ акции (доли в уставном капитале) банка или страховой организации, в отношении которых принято такое решение, могут реализовываться ЦБ или АСВ после даты прекращения соответствующего плана.