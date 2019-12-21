Банк ДОМ.РФ запустил новый проект — «Школа ипотеки» — для системного обучения сотрудников своих партнеров: застройщиков, агентств недвижимости, брокеров и индивидуальных риелторов, говорится в релизе финучреждения.



«Первое обучающее мероприятие прошло в Москве, в головном офисе банка. В мероприятии приняли участие представители 25 строительных компаний и агентств недвижимости. Одной из ключевых тем мероприятия стала государственная программа поддержки многодетных семей в размере 450 тысяч рублей для погашения задолженности по ипотечному кредиту... В рамках обучения сотрудники профильных подразделений банка рассказали участникам об отдельных продуктах банка и процессах ипотечного кредитования, а также обсудили самые актуальные вопросы, связанные с рынком недвижимости», — отмечается в сообщении.

«Школа ипотеки» Банка ДОМ.РФ будет проводиться регулярно, раз в месяц, по всей России в регионах присутствия финучреждения. Пройти обучение можно как очно, так и в режиме онлайн.