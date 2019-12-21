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• Перед Новым годом все ждут акций и бонусов для вкладчиков. Но брокеры и управляющие компании стараются не отставать от банковских коллег и предлагают клиентам свои программы лояльности. На какие привилегии может рассчитывать инвестор, открывший брокерский счет или ИИС, объясняем здесь.

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