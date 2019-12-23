Среди субъектов Российской Федерации с наибольшей суммой кредитов в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов — на юге, выяснили РИА Новости.

В исследовании отмечается, что в последние годы потребительское кредитование на фоне снижения процентных ставок демонстрирует стремительный рост. По оценкам экспертов, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) увеличился на 37 тыс. рублей до 227 тыс.

В числе регионов с минимальной закредитованностью населения оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. На втором и третьем месте находятся Крым и Севастополь, где уровень закредитованности экономически активного населения составляет 13,9% и 15,9% соответственно. На четвертом месте по уровню закредитованности расположился Дагестан (17,9%), а замыкает пятерку Чечня (18,7%).

С другой стороны, значительный уровень закредитованности наблюдается в Калмыкии, Туве и Курганской области. В Калмыкии индикатор долговой нагрузки составляет 86%, в Туве — 76%. Курганская область характеризуется соотношением годовой зарплаты и долга на уровне 73%.



По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного жителя лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности 478 тыс. рублей. На втором, третьем и четвертом месте находятся Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности в пересчете на одного человека составляет 445 тыс., 389 тыс. и 359 тыс. рублей соответственно.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного жителя также попали Московская область, Магаданская область, Тува, Санкт-Петербург и Коми. Москва занимает 15-е место по объему задолженности на одного человека (273 тыс. рублей).