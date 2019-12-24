Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Национального Резервного Банка до уровня «ruBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства , повышение рейтинга обусловлено сменой акционеров банка в декабре 2019 года (крупнейшими акционерами сейчас являются Государственная Транспортная Лизинговая Компания с долей 78,19% и Евразийский банк развития с долей 18,68%) при оценке значимости банка для новых акционеров на данном этапе как умеренно высокой.

Уровень рейтинга банка обусловлен слабой оценкой его конкурентных позиций, низким качеством активов, высокой оценкой достаточности капитала при слабой рентабельности деятельности, сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

Слабая оценка конкурентных позиций банка отражает его незначительную долю на банковском рынке РФ в сочетании со слабой узнаваемостью бренда и узкой географией деятельности. Кроме того, агентством отмечается слабая бизнес-активность банка: активы в основном представлены высоколиквидными компонентами, такими как высококачественные облигации и межбанковские кредиты, а также непрофильными вложениями (на вложения в дочерние компании, а также в паи ЗПИФа недвижимости за вычетом резервов на 1 декабря этого года приходится в совокупности около 70% капитала).

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 1 декабря — 66,8%, значение Н1.2 равно 61,5%), что обуславливает его низкую восприимчивость к потенциальной реализации кредитных рисков. Давление на рейтинг оказывает слабая рентабельность бизнеса банка (банк убыточен по МСФО начиная с 2016 года; положительный финансовый результат по РСБУ в 2019 году во многом обеспечен эффектом изменения стандартов учета) при волатильном уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

На начало декабря основу активов банка формируют ценные бумаги (37%), средства в банках (27%) и кредиты, выданные юрлицам и индивидуальным предпринимателям (25%). Качество ссудной задолженности оценивается как низкое: доля ссуд V категории качества — около 39%; доля просроченной задолженности — около 8% по совокупному портфелю и свыше 13% по кредитам юрлицам и ИП. Кроме того, агентство обращает внимание на крайне низкие показатели оборачиваемости кредитов, выданных юрлицам, слабую обеспеченность кредитного портфеля и высокую отраслевую концентрацию корпоративного портфеля в силу узкой клиентской базы в этом сегменте. В то же время качество контрагентов на рынке межбанковского кредитования рассматривается как высокое.

Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса высоколиквидных активов (они полностью покрывают привлеченные средства). Ресурсная база характеризуется адекватным уровнем концентрации на крупнейших кредиторах в силу высокой доли собственных средств в структуре пассивов, при этом привлеченные средства на момент оценки в основном оставались сконцентрированы на структурах, аффилированных с прежними собственниками банка.



Уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения в настоящий момент консервативно оценены агентством. Банк находится в процессе формирования новой управленческой команды и стратегии развития. Согласно информации, полученной от банка, стратегия будет базироваться на интеграции его деятельности с бизнесами ГТЛК и ЕАБР.

