В Московской области перед судом предстанут двое обвиняемых в участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, поступившем в Банки.ру.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении двух участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства. В зависимости от роли каждого они обвиняются в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — три эпизода), мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ — два эпизода) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Эти уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с заключением обвиняемыми досудебного соглашения», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемые являлись участниками преступного сообщества, в состав которого вошли десять человек. Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турцию с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 млн евро.

Кроме этого, следствие установило причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов США у двух граждан. Инцидент произошел 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов США.

В целях возмещения имущественного вреда следователь наложил арест на 385 млн рублей, находящихся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей — это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

«Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем два уголовных дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Кроме этого, в производстве следователя находится уголовное дело в отношении еще пяти членов преступного сообщества, которым предъявлено аналогичное обвинение. В отношении одного из соучастников ранее уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске», — отмечает ведомство.