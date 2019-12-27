Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тыс. рублей в 2019 году и составит 15,5 тыс. рублей по итогам года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, опубликованном на сайте ведомства.

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на одну тысячу рублей в месяц — с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6%.

Размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за 2019 год.