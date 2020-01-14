Более 60% желающих взять кредит получили отказ в российских банках, пишет РБК . Кредитные организации одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами в 2019 году на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Доля подтвержденных кредитных заявок в декабре сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%. Самый высокий уровень одобрения — у заявок на ипотеку.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30—31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. БКИ «Эквифакс» также зафиксировало рост отказов заемщикам. Но минимум, который был в 2015 году, еще не достигнут, отмечают в БКИ «Эквифакс».

Банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, отмечают в НБКИ. С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тыс. рублей. Аналитики Fitch подсчитали, что после введения ПДН нагрузка на организации выросла больше, чем ожидалось.

По мнению экспертов, рост закредитованности населения привел к снижению качества входящего клиентского потока. Банки стараются переориентироваться на группу более проверенных клиентов, но прирост количества таких заемщиков снижается. Также банки очень активно привлекают заявки среднего и низкого кредитного качества в высокорисковых каналах продаж, одновременно резко ужесточая требования к кредитному качеству во втором полугодии, отмечают эксперты.

ПДН не повлиял на уровень одобрения, отметил директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. С ним согласен первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «На снижение одобрения повлияло само постепенное увеличение кредитной нагрузки потенциальных заемщиков».