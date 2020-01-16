Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед» в связи с их добровольным отказом от работы, говорится в сообщении регулятора . У страховщиков отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования за исключением добровольного страхования жизни. У компании «Экип» отозвана лицензия на добровольное имущественное страхование.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъектов страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в сообщении регулятора.