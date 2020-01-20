Личный долг среднестатистического банковского клиента в РФ за последние три года вырос почти на 30%. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс», поясняя, что под личным долгом следует понимать совокупную сумму долга потребителя по всем действующим у него видам кредитных договоров с банками.

По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тыс. рублей, тогда как к концу 2019 года приблизился к сумме в 249 тыс. (плюс 57 тыс. рублей, или около 30%).

Анализ темпов роста суммы личного долга показывает, что в 2017 году среднемесячный темп роста составил 0,44%, в 2018-м он увеличился вдвое, до уровня 0,9%, а к концу 2019 года приблизился к 1%. Таким образом, основной прирост суммы личного долга достигнут именно в последние два года. Подобный рост личного долга в первую очередь связан с активностью банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов, полагают аналитики.

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков. Для категории 22—25 лет сумма выросла с 91 тыс. до 135 тыс. рублей (плюс 48%). На следующих местах в рэнкинге находятся группы заемщиков в возрасте 26—30 лет (рост показателя со 179 тыс. до 243,5 тыс. рублей, или на 36%) и в возрасте 31—40 лет (с 239 тыс. до 319 тыс. рублей, плюс 33,5%). Последняя категория лидирует по абсолютной величине личного долга, что, скорее всего, связано с тем, что эта возрастная группа — основные потребители ипотечных кредитов, чья задолженность как раз и приводит к росту величины личного долга, рассуждают аналитики.



В бюро кредитных историй обращают внимание на категорию самых молодых клиентов (до 21 года), с которыми еще несколько лет назад банки предпочитали не работать. К концу 2019 года данная категория клиентов занимает уже 2% от всех заемщиков банков, тогда как три года назад она была вдвое меньше.