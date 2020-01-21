Банк ДОМ.РФ улучшил условия акции «Бери больше — плати меньше» и продлил ее действие до конца марта 2020 года. В рамках акции ставки по ипотеке в крупном размере — от 3 млн рублей — снижаются на 0,2 процентного пункта, уточняется в релизе кредитной организации.

Специальные условия действуют при получении ипотеки в сумме от 3 млн рублей по всей России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты в сумме от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей.

«Данная акция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на квартиры большей площади, в первую очередь на семьи с детьми», — поясняют в банке.

В Банке ДОМ.РФ также указывают, что ранее он улучшил условия по всем ипотечным программам. Ставка по программе «Семейная ипотека» при рождении второго ребенка и последующих детей теперь составляет от 4,7% и действует весь срок кредита без дополнительных комиссий и обязательного страхования. На первичном рынке ипотечный кредит можно оформить по ставке от 7,3%, на вторичном — от 7,8%, по программе рефинансирования — от 7,5%. Кредит под залог имеющегося жилья доступен по ставке от 9,3%.



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