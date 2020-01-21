Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Пермь» на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и качества корпоративного управления, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также значительным запасом капитала и адекватным буфером абсорбции убытков на фоне слабой операционной эффективности», — поясняется в релизе агентства .

«Эксперт РА» напоминает, что банк «Пермь» ведет деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется преимущественно на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого бизнеса. Единственный офис расположен в Перми. Ключевыми собственниками являются топ-менеджеры, при этом структура владения банком существенно не менялась с 2001 года.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка в единственном регионе присутствия. Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в сегменте кредитования и, как следствие, повышенной концентрацией кредитных рисков. Также для банка характерна слабая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (узкая специализация на кредитовании малого бизнеса сопровождается размещением порядка 40% валовых активов в Банке России с пониженной доходностью). Наблюдается очень высокая концентрация выданных кредитов на отраслях, связанных с торговлей; данный сегмент характеризуется более высоким уровнем просрочки, чем в среднем по рынку.

Банк имеет значительный запас собственных средств для текущего риск-профиля. Бизнес характеризуется низкой рентабельностью; отмечается слабая операционная эффективность банка. С учетом структуры активов банка аналитики в долгосрочной перспективе не исключают стагнации его доходов на фоне снижения ставок банковского рынка, однако поддержать рентабельность способны планы собственников по временной приостановке выплаты вознаграждения членам совета директоров.

Ссудный портфель формирует 49% валовых активов, при этом его качество не может быть оценено как высокое, указывают эксперты. За десять месяцев 2019 года произошел рост концентрации риска. На оценку качества кредитного портфеля повлияла невысокая результативность кредитной политики в прошлом. Текущий уровень просроченных долгов составляет менее 5%, но агентство отмечает отдельные направления инвестирования, которые учтены в стресс-тестировании капитала, несмотря на наличие обеспечения по данным требованиям. Отмечается приемлемый уровень залогового покрытия кредитного портфеля.

На 1 ноября банк выдерживает досрочный отток более чем 78% средств, привлеченных на срок более 30 дней, без нарушения норматива Н3; покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составляет 18% и 65% соответственно. При этом банк не располагает рыночными источниками дополнительной ликвидности. Эксперты указывают на достаточно сбалансированную структуру фондирования кредитной организации по источникам, в то же время ресурсная база характеризуется повышенной зависимостью от динамики средств крупных клиентов. Стоимость привлеченных средств клиентов является приемлемой (5,6% по средствам физлиц за III квартал 2019 года в годовом выражении, 1,4% по средствам юрлиц). Динамика привлеченных средств является волатильной.



Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Так, банк использует ограниченный инструментарий для управления основными видами банковских рисков; отмечаются отсутствие реально независимых членов совета директоров, а также повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на бенефициарах банка. Заложенные в стратегию на 2020—2024 годы показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает деконцентрированная структура собственности (ни один из конечных бенефициаров банка не владеет долей более 20%). Давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчетных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а также с пониженными требованиями к выдаче наличных денежных средств на фоне сопоставимых банков.