Компания «Билайн» зарегистрировалась на платформе «AliExpress Россия». Теперь посетители платформы могут подключиться к любому актуальному тарифному плану оператора, сообщается в его релизе, распространенном в понедельник.

«Сделанную покупку курьер «Билайна» бесплатно доставит по указанному адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя и определяется во время покупки. На данный момент услуга доступна в Москве, в течение первого квартала 2020 года география сервиса будет расширена на другие регионы», — рассказали в компании.

Покупатели смогут зарегистрировать доставленную сим-карту дистанционным способом с помощью интерфейса для самостоятельной регистрации. Для начала процесса активации достаточно вставить сим-карту в смартфон. Клиенту автоматически поступит ссылка на веб-интерфейс, с помощью которого можно пройти процедуру регистрации: сфотографировать паспорт, сделать селфи и расписаться на экране смартфона. После прохождения регистрации сим-карта будет активирована.



В сообщении «Билайна» отмечается, что компания начала продавать сим-карты на AliExpress первой в России.