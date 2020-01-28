Бывший заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который курировал в правительстве Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, назначен гендиректором госкорпорации «ДОМ.РФ», сообщает пресс-служба корпорации.



«28 января состоялось заседание наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ», на котором было принято решение назначить генеральным директором АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко и определить срок его полномочий с 29 января 2020 года по 28 января 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее РБК сообщало, что Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «ДОМ.РФ». По информации издания, возглавлявший до Мутко госкорпорацию Александр Плутник может перейти в ВЭБ.



Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018-го — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта.

В Кабмине Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. м жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту, в России за 2019-й должно было быть построено 88 млн кв. м жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. м, анонсировал в декабре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

На заседании 28 января также был избран новый наблюдательный совет «ДОМ.РФ». В него вошли десять человек, председателем избран заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В состав набсовета вошли заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов, заместитель министра финансов РФ Андрей Моисеев, генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, первый заместитель председателя — член правления «ВЭБ.РФ» Михаил Полубояринов, первый вице-президент Газпромбанка Максим Раскоснов, члены наблюдательного совета Александр Плутник и Марина Ентальцева.

«ДОМ.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». «ДОМ.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п. В конце 2018 года полномочия «ДОМ.РФ» существенно расширили. В частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.