Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги анкетирования российских факторов по итогам 2019 года. По оценкам агентства, совокупный объем финансирования на рынке факторинга показал прирост на 20% по сравнению с 2018 годом и достиг порядка 3,1 трлн рублей.

Лидерами прироста по объему финансирования среди топ-10 игроков стали ООО «Сбербанк Факторинг», группа «Росбанк» и группа «Открытие Факторинг». Близкую к среднерыночному значению динамику показали ООО «ВТБ Факторинг», Альфа-Банк и группа «Промсвязьбанк».



На данный момент анкеты агентству предоставили 23 группы компаний. Совокупный портфель участников анкетирования по состоянию на 1 января 2020 года превысил 780 млрд рублей. Суммарно на компании, предоставившие данные, приходится 3,02 трлн рублей выплаченного финансирования, что охватывает порядка 96% рынка.

Полные итоги исследования будут опубликованы в марте 2020 года.