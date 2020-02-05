Следственный департамент (СД) МВД обратился в Тверской суд столицы с ходатайством об аресте бывшего совладельца Нота-Банка Дмитрия Ерохина, пишет «Коммерсант» .

Банкир, а также его брат Вадим недавно получили сроки за хищение 2 млрд рублей из средств кредитного учреждения, а сейчас проходят по делу о растрате еще 25 млрд рублей. По версии следствия, злоумышленники организовали выдачу кредитов нескольким десяткам подставных фирм, которые реальной хозяйственной деятельностью не занимались. Фигурантам дела инкриминировали мошенничество и растрату в особо крупном размере.

Дмитрий и Вадим Ерохины были приговорены соответственно к восьми с половиной и шести годам лишения свободы (последнему апелляционная инстанция снизила срок на месяц).

Экс-совладелец Нота-Банка Вадим Ерохин арестован по делу о хищении 25 млрд рублей Братья Ерохины недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-Банка более чем 2 млрд рублей.

Окончания расследования в СИЗО Вадим Ерохин не дождался: Тверской суд отказался продлевать ему срок содержания под стражей, а апелляционная инстанция Мосгорсуда это решение утвердила. Суд отметил, что бывший совладелец Нота-Банка уже отсидел в СИЗО максимально возможный по закону срок, а новых обстоятельств, позволивших бы и далее применять эту меру пресечения, не оказалось. Так, Вадим Ерохин в самом скором времени будет этапирован в колонию.

Не исключено, что аналогичное решение будет принято и по ходатайству об аресте Дмитрия Ерохина, поскольку все процессуальные решения в отношении братьев принимались примерно в одно время.

