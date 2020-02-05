Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило НС Банку кредитный рейтинг на уровне «B(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг НС Банка определяется его умеренно слабым бизнес-профилем, слабой позицией по достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности, поясняется в релизе АКРА.

Умеренно слабая оценка бизнес-профиля («bb») отражает риски бизнес-модели банка, который специализируется на предоставлении кредитов и гарантий высокорисковому, по мнению аналитиков, строительному сектору, а также активно инвестирует в недвижимость. АКРА отмечает крайне непредсказуемые показатели финансовой деятельности банка. На протяжении последних шести лет устойчивость банка сильно зависела от кредитных убытков, а также прочих доходов и расходов, связанных с инвестиционной активностью в секторе недвижимости, что обуславливает мнение агентства о низкой стабильности бизнеса НС Банка.

Тем не менее вышеуказанные риски частично компенсируются относительно устойчивыми позициями банка в сфере финансирования строительной отрасли. Банк обслуживает сектор на протяжении ряда лет, имеет устоявшуюся клиентскую базу и накопил обширную экспертизу в этой нише. Стратегия банка предполагает его дальнейшее органическое развитие с акцентом на рынок государственных гарантий. Вместе с тем в АКРА отмечают, что НС Банк, будучи небольшим финансовым институтом, чувствителен к нарастающей конкуренции со стороны более крупных игроков на фоне сокращающейся кредитной активности в банковском секторе.

Слабая оценка достаточности капитала банка, несмотря на относительно комфортный уровень норматива Н1.2 (9,4% по состоянию на 1 ноября 2019 года), обусловлена высокой волатильностью показателей рентабельности на протяжении последних шести лет. АКРА ожидает сохранения волатильности прибыльности в будущем, что существенно ограничивает способность банка абсорбировать непредвиденные убытки. «Тем не менее, согласно нашим расчетам, в отсутствие экстраординарных прибылей или убытков текущий уровень капитализации позволит банку выдержать прирост стоимости риска в диапазоне 300—500 базисных пунктов без нарушения норматива Н1.2 (минимум 6%)», — говорится в релизе.

Низкая операционная эффективность является дополнительным фактором, сдерживающим оценку по капиталу.

Критический риск-профиль банка определяется высокой концентрацией кредитного портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков (примерно половина совокупного кредитного портфеля) в сочетании с умеренно высокой долей проблемной задолженности (порядка 16% кредитного портфеля). Повышенные кредитные риски обусловлены специализацией НС Банка на секторе строительства и недвижимости. Наиболее рискованная часть кредитного портфеля (жилищное и инфраструктурное строительство) сопоставима с размером основного капитала кредитной организации, и в случае реализации негативного сценария это может оказать существенное давление на его достаточность. Портфель выданных банком гарантий также преимущественно относится к строительному сегменту; наиболее рискованная доля составляет порядка 30%.

Помимо долгового финансирования НС Банк также вкладывает средства в недвижимость с использованием различных инструменты, в том числе ЗПИФН и договоров соинвестирования (примерно 15% совокупных активов банка). АКРА отмечает повышенные риски этой категории активов, на долю которых исторически приходилась немалая часть непредвиденных доходов и расходов.

Благодаря значительной подушке ликвидных активов, представленной преимущественно ценными бумагами относительно высокого кредитного качества, банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария АКРА. На более длительных сроках агентство также не отмечает значительных дисбалансов.



Основой фондирования НС Банка являются средства физических лиц, формирующие порядка 60—70% всех обязательств. В то же время доля десяти крупнейших клиентов (групп клиентов) заметна и составляет около 30% обязательств. АКРА не ожидает существенных изменений в структуре фондирования банка на горизонте следующих 12—18 месяцев.