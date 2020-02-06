Страховая компания «Сбербанк страхование» назвала десятку стран, где туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью. Об этом сообщается в исследовании организации.

Так, в топ-10 стран вошли Таиланд, Индонезия, Турция, Болгария, Вьетнам, Испания, Индия, Кипр, Черногория и Китай. Крупнейшие выплаты получили туристы, отдыхавшие в Таиланде и Израиле. Самая большая компенсация по полису страхования выезжающих за рубеж составила 24 тыс. долларов и была выплачена клиенту, получившему травму на отдыхе в Бангкоке.

В основном туристы обращались за помощью в медицинские организации с ОРВИ, отравлениями и различными травмами.

