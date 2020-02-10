Интерес российских регионов к размещению облигаций ослабевает. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, подготовившие исследование «Рынок региональных облигаций: причины стагнации».

В материале, который был подготовлен в рамках экспертно-аналитического сотрудничества АКРА с фондом «Росконгресс», рассмотрены итоги размещения субфедеральных и муниципальных облигаций в 2019 году. Как указывают в АКРА, за прошлый год было размещено 15 выпусков на общую сумму 96,75 млрд рублей. Совокупный объем размещения по сравнению с 2018 годом практически не изменился, но количество новых выпусков в 2019-м уменьшилось на четверть. На публичный рынок заимствований в прошлом году вышли лишь девять регионов и два муниципалитета, в то время как в 2018 году эмитентами новых выпусков облигаций выступили 14 субъектов РФ и один муниципалитет, в 2017 году — 29 субъектов Российской Федерации и три муниципалитета.

Снижение интереса регионов к облигационному рынку происходит несмотря на благоприятные для них условия, констатируют аналитики АКРА. В 2019 году доходность субфедеральных облигаций впервые опустилась до минимальных значений за весь анализируемый период (с 2013 года). В прошлом году средневзвешенная доходность первичного размещения облигаций регионов составила 7,2% годовых, в то время как в докризисном 2013 году она находилась на уровне 8,1% годовых.



«У регионов практически не было потребности в заемном финансировании, поскольку их доходы росли. В прошлом году количество субъектов, исполняющих бюджет с дефицитом, сократилось почти вдвое по сравнению с 2017 годом», — комментирует директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, в сложившихся на данный момент обстоятельствах субъекты РФ, нуждающиеся в финансировании, предпочитают привлекать банковские кредиты, которыми проще управлять в силу того, что их можно досрочно погасить или изменить ставку в меньшую сторону.