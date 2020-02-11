Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения судебные акты об отказе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества шести контролировавших Миллениум Банк лиц на сумму 5,5 млрд рублей, говорится в определении суда.

Доводы АСВ выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.

Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2019 года отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего банка о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества. Доводы заявителя не подтверждены доказательствами и носят предположительный характер, отметил тогда столичный арбитраж.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших руководителей Миллениум Банка и взыскании с них 5,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 20 апреля 2016 года признал Миллениум Банк несостоятельным (банкротом).