Внешнеторговый оборот России в 2019 году составил 672 млрд долларов, уменьшившись по сравнению с январем — декабрем 2018 года на 3%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительным в размере 177,2 млрд долларов, что на 33,7 млрд меньше показателя 2018 года.

Экспорт России в январе — декабре 2019 года составил 424,6 млрд долларов (минус 6% в годовом выражении). Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,1% (в 2018 году — 63,8%). По сравнению с 2018 годом стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 8,5%, а физический возрос на 3,4%.

Импорт России за отчетный год составил 247,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2018-м на 2,7%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 46,2% (против 47,3% годом ранее). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем — декабрем 2018 года уменьшился на 0,2%. Возросли физические объемы импорта грузовых и легковых автомобилей (на 13,7% и 3,2% соответственно).

В числе прочего в релизе ФТС приводятся данные по товарообороту с основными торговыми партнерами России. Так, из стран дальнего зарубежья в 2019 году вырос товарооборот с Китаем, Нидерландами, США, Турцией, Великобританией, сократился — с Германией, Италией, Южной Кореей, Японией, Польшей.

Среди стран СНГ сократился экспорт в Белоруссию, на Украину и в Киргизию и импорт с Украины и из Таджикистана, а по остальным направлениям товарооборот вырос.



ФТС на днях также опубликовала информацию об импорте в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2020 года. По предварительным данным таможенной статистики, показатель в стоимостном выражении составил 14 млрд 261,7 млн долларов, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 4%.