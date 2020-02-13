Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Размер снижения составил до 0,5 процентного пункта. Теперь денежные средства на покупку квартиры в новостройке для клиентов «с улицы» предоставляются под 7,5—10,7% годовых. Кредиты на покупку квартиры на вторичном рынке или на приобретение недвижимости под залог имеющегося жилья выдаются под 8,6—9,1% годовых. Обновленная ставка по рефинансированию действующих ипотечных кредитов в сторонних банках составляет 8% годовых.

Оформить кредит на покупку апартаментов стало возможно под 9,1—9,4% годовых, а на приобретение загородной недвижимости — под 10,3% годовых.

«Условиями кредитования предусмотрены скидки к ставке для зарплатных клиентов банка, а также при покупке недвижимости у различных категорий партнеров. Следует учесть, что минимальная ставка по кредитам на покупку новостроек применяется при сумме кредита от 5 миллионов рублей в Москве и Московской области, 3,5 миллиона рублей — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 2,5 миллиона рублей в иных регионах до 31 марта 2020 года», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты предоставляются на сумму до 100% от стоимости залога в зависимости от конкретной программы (не более 30 млн рублей). Срок финансирования может достигать 25 лет. При отказе от комплексного ипотечного страхования взимается надбавка к ставке в размере 3 п. п.