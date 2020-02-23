СДМ-Банк запустил сервис «Светофор», который позволяет осуществлять мгновенную проверку контрагентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Услуга доступна в онлайн-формате в системе «СДМ-Аналитика».



«Сервис дает клиентам возможность легко и просто оценить работу своих бизнес-партнеров. Провести проверку деятельности компаний можно в онлайн-режиме, что занимает минимум времени. В результате пользователь получает экспресс-отчет с исчерпывающей информацией о своем контрагенте. Для максимальной наглядности сервис работает по принципу «светофора»: зеленый свет — «риски по критериям отсутствуют», желтый — «обратите внимание на следующие признаки», красный — «высокий риск осуществления сомнительных операций», — говорится в релизе.

По каждому пункту сервис дает краткие пояснения, отмечают в банке.

Сервис позволяет избавить пользователей от сложностей, с которыми в наше время могут столкнуться любые юридические лица. Например, компания может не знать, что на момент отправки платежа получатель уже не готов исполнять свои обязательства, в таком случае заблаговременная проверка в «Светофоре» и просигнализирует о возможных проблемах. Кроме того, услуга будет полезна при возмещении НДС.

Стоимость услуги составляет 250 рублей в месяц, в пакет включено десять запросов, каждый последующий — 60 рублей.

